Роман Зозуля: из-за своей гражданской позиции не раскрылся так, как того хотел

Украинский нападающий Роман Зозуля, находящийся в статусе свободного агента, рассказал, почему его карьера не сложилась так, как он этого хотел.

«Моя карьера пострадала от моей гражданской позиции с 2014 года. Но я не жалею. Если бы можно было вернуть время назад, я поступил бы так же.



Но как футболист я не раскрылся так, как того хотел. Из-за моей позиции. Ничего страшного. Не жалею.



Было такое, что звонили моему агенту, говорили, что хотят такого игрока как я, но чтобы была другая фамилия, не Зозуля. Говорили, что знают, что если я перейду в их клуб, у них будут проблемы.



Даже сейчас, когда мне звонят с предложением, прежде всего я спрашиваю: «Какие у вас фанаты? Они меня поддержат или нет?», — сказал Зозуля в эфире You-Tube канала «5 канал».

Напомним, Зозуля за свою карьеру выступал в «Бетисе», «Днепре», киевском «Динамо» и нескольких испанских клубах.

Легендарный Санта Крус забил чумовой гол в 41 год