Конте может стать самым высокооплачиваемым тренером АПЛ

В «Тоттенхэме» рассматривают возможность подписания нового контракта с главным тренером Антонио Конте, сообщает football365.com.

По сведениям источника, боссы английского клуба готовы сделать итальянца самым высокооплачиваемым тренером лиги, предложив оклад в € 23 млн в год.

Также сообщается, что руководство «шпор» уверено в нынешнем клубном наставнике и желает урегулировать вопросы с переподписанием контракта в самое ближайшее время.

Напомним, Антонио Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. Соглашение между тренером и клубом рассчитано до июня 2023 года.

После девяти туров АПЛ «Тоттенхэм» набрал 20 очков и располагается на третьем месте турнирной таблицы, отставая от лидера, «Арсенала», на 4 очка.

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