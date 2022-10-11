Хосеп Гвардиола: постараемся в матче с «Копенгагеном» решить задачу выхода из группы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался в преддверии матча Лиги чемпионов УЕФА с датским «Копенгагеном».



«После нашей первой встречи прошла неделя, и «Копенгаген» хочет реабилитироваться. Однако мы можем решить задачу выхода из группы и постараемся это сделать», – приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.



Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Копенгаген» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 11 октября, на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 19:45 мск.



«Ман Сити» занимает первое место в группе G, набрав девять очков. Следом идёт «Боруссия» (Дортмунд) с шестью баллами. По одному очку заработали «Севилья» и «Копенгаген».

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