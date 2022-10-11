Доменико Тедеско может вернуться на работу в Бундеслиге до конца недели

Бывший главный тренер «Спартака» и «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско является одним из претендентов на аналогичную должность в «Штутгарте» после увольнения Пеллегрино Матараццо. Об этом сообщает Bild. По сведениям источника, на эту роль также претендуют Петер Бош, Херардо Сеоане, Себастьян Хёнес и Ади Хюттер. Новый главный тренер будет назначен до субботы, 15 октября.

37-летний Тедеско уже работал в «Штутгарте», но лишь в должности ассистента молодёжных команд и главного тренера команды U17. В Бундеслиге специалист с 2017 по 2019 год тренировал «Шальке-04», затем до 2021-го — московский «Спартак», с которым выиграл серебряные медали чемпионата России-2020/2021. C декабря 2021 по сентябрь 2022 года Тедеско работал в «РБ Лейпциг».

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