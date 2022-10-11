«Ювентус» готов расстаться с полузащитником Маккенни
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Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни в зимнее трансферное окно может покинуть команду. К футболисту проявляют интерес команды Бундеслиги. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport. По сведениям источника, туринский клуб готов продать 24-летнего американца, чтобы отбить часть средств от возможной покупки полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Маккенни выступает за «Ювентус» с 2020 года. Тогда «бьянконери» арендовали футболиста у «Шальке» за € 4,5 млн, а затем выкупили его за € 20,5 млн. В нынешнем сезоне Уэстон в 11 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает через три сезона.
У каких футболистов самые огромные отступные? Видеоролик:
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