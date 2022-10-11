«Барселона» нацелилась на Канте

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. Интерес к 31-летнему французу проявляет «Барселона», информирует El Chiringuito.
Согласно сведениям источника, Канте – одна из трансферных целей каталонского гранда.
Ранее в СМИ появилась информация, что «Челси» не собирается продлевать контракт с Н'Голо Канте, хотя нынешнее соглашение истекает в конце сезона-2022/2023. Одним из аргументов лондонского клуба является травматичность звёздного полузащитника. На данный момент футболист провёл в сезоне-2022/2023 лишь два матча. В последний раз он выходил на поле 14 августа, после чего выбыл из-за травмы бедра.
«Барселона» обыграла «Сельту» в матче Ла Лиги:
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