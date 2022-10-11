«Барселона» – «Интер». Реванш Хави и Левандовского откладывается

Каталонцы снова идут в фаворитах, но только на бумаге.

12 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех миланцев оценивается в 7.30. На ничью дают коэффициент 5.00.

Лучшие прогнозы на матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Интер» 12 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» – «Интер» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» – «Интер» (12.10.2022)

Изначально казалось, что «Барселона» должна будет бороться с «Баварией» за первое место в группе. Сейчас, по итогам трёх матчей, каталонцы идут лишь третьими. У сине-гранатовых в активе всего одна победа над беспросветным аутсайдером — «Викторией Пльзень». В матчах с прямыми конкурентами «Барселона» потерпела два поражения и не забила ни одного мяча.

Если Хави не выйдет из группы, то это станет самым громким провалом в его карьере. У «Барселоны» впереди два домашних матча с прямыми конкурентами. Это отличная возможность исправить ситуацию, но форма клуба сейчас оставляет желать лучшего. К ответственному отрезку команда подходит с кучей травм.

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У хозяев сейчас сложная ситуация в линии обороны. Араухо и Кунде должны были стать надёжным тылом команды, но пока находятся в лазарете. Там же Андреас Кристенсен, ещё один выбор в центре обороны, и Эктор Бельерин, который пока толком и не сыграл за новую команду.

Мемфис Депай летом должен был уйти из клуба, но не сложилось. Сейчас он также находится в лазарете. Роберт Левандовски просто разрывал всех соперников в новом клубе, но перерыв на матчи сборных немного затормозил поляка. И тут открылось страшное: если Роберт не в форме, то голы «Барселоне» даются с большим трудом.

«Интер» в какой-то степени должен понимать своего соперника. Травма Ромелу Лукаку нанесла удар по атакующему потенциалу итальянцев. Они забивают стабильно, но мало. Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес в плане реализации уступают бельгийцу, но они остались безальтернативным выбором для Индзаги.

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Тренер «Интера», в отличие от соперников, предпочитает схему с двумя нападающими. Ситуация складывается так, что у Мартинеса и Джеко на данный момент просто нет альтернативы, их даже заменить некем. Хоакин Корреа сейчас тоже травмирован, а молодёжь не тянет уровень Серии А, не говоря уже про Лигу чемпионов и матчи с «Барселоной».

В первой игре итальянцы добились успеха благодаря слаженной и надёжной игре в обороне, к которой «Барселона» не смогла подобрать ключи. На ответный матч Индзаги, скорее всего, выберет ту же тактику. Гостей в турнирном плане должна устроить ничья в Барселоне, и от этого «Интер» уже будет отталкиваться.

Даже если взглянуть на последние матчи между этими командами, то окажется, что «нерадзурри» добиваются успеха, только когда действуют от обороны. У «Интера» хорошо получается ловить соперников на контратаках. Если итальянцы не будут слишком резво лезть в атаку, что им не особо и надо, то они вновь могут качественно отыграть в обороне.

Мощь атаки каталонцев находится под большим сомнением. Действительно опасен только Роберт Левандовски, а его партнёры совсем не впечатляют. «Интеру» для достижения приемлемого результата главное закрыть поляка, который сейчас не в лучшей форме.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» – «Интер» 12 октября 2022 года

Есть ощущение, что сценарий первого матча между этими командами может повториться. «Интер» даже при всех своих проблемах может дать конкурентный бой такой «Барселоне» и зацепиться за очки. Аналитики верят, что игра будет результативной, хотя обе команды могут увязнуть в защите. Если совместить два этих предположения, то можно зацепить очень хороший коэффициент. Пока большинство ждёт победу «Барселоны» и обилие голов, мы сделаем наоборот.

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 4.70.

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