Канчельскис предположил, почему Гогниев решил отстранить трёх игроков «Химок»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился мнением, почему главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отстранил трёх игроков клуба от основного состава.



«Тренеру виднее. Он отвечает за результаты. Таково его решение. Мы не можем знать,, почему отстранили основных игроков: плохая игра, плохие кондиции или какие-то другие мысли.



Может, они в раздевалке поругались. А может, тренер делает какую-то профилактику. Тренер делает выводы и должен за свои решения отвечать: сказать, почему он так поступает.



Агент Идову сказал, что Брайн не понимает, почему его отстранили? Агенту всегда будет непонятно, почему его футболист не играет. Пускай выясняет отношения с главным тренером, идёт к нему и задаёт вопросы: почему и как? Агент для того и существует, чтобы решать такие вопросы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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