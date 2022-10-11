«Лестер» намерен подписать ван де Бека. «МЮ» купил его в 2,5 раза дороже в 2020-м

«Лестер» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беком и готов предложить за 25-летнего футболиста сборной Нидерландов € 15 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере». В сентябре 2020 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Аяксу» за переход хавбека € 39 млн.



25-летний ван де Бек из-за травм провёл на поле в нынешнем сезоне лишь 19 минут в трёх матчах английской Премьер-лиги. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.



Напомним, ван де Бек является воспитанником «Аякса», вторую часть сезона-2021/2022 полузащитник провёл на правах аренды в «Эвертоне», где вышел на поле в семи играх и забил гол.

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