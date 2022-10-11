«Лестер» намерен подписать ван де Бека. «МЮ» купил его в 2,5 раза дороже в 2020-м
Поделиться
«Лестер» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беком и готов предложить за 25-летнего футболиста сборной Нидерландов € 15 млн. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере». В сентябре 2020 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Аяксу» за переход хавбека € 39 млн.
25-летний ван де Бек из-за травм провёл на поле в нынешнем сезоне лишь 19 минут в трёх матчах английской Премьер-лиги. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Напомним, ван де Бек является воспитанником «Аякса», вторую часть сезона-2021/2022 полузащитник провёл на правах аренды в «Эвертоне», где вышел на поле в семи играх и забил гол.
Самые результативные команды в истории английской Премьер-лиги. Видеоролик:
Комментарии
- 11 октября 2022
-
15:53
-
15:47
-
15:40
-
15:20
-
15:10
-
15:08
-
15:03
-
14:57
-
14:30
-
14:20
-
14:17
-
14:08
-
14:07
-
14:00
-
13:43
-
13:42
-
13:42
-
13:35
-
13:17
-
13:12
-
13:08
-
13:06
-
13:03
-
12:51
-
12:40
-
12:32
-
12:25
-
12:11
-
12:03
-
12:00
-
11:53
-
11:52
-
11:24
-
11:23
-
11:20
Партнерский контент