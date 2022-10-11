Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин объяснил, какой тренер нужен «Локомотиву»

Дмитрий Булыкин объяснил, какой тренер нужен «Локомотиву»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался на тему того, какой тренер нужен московскому «Локомотиву». Ранее пост наставника железнодорожников покинул Йозеф Циннбауэр.

«Локомотиву» нужен российский специалист Галактионов? Он показал себя как хороший тренер. Многие специалисты могут исправить ситуацию в клубе, потому что по подбору футболистов и бюджету никаких проблем нет. Нужно сплотить ребят и хорошо поработать во время зимней паузы — в таком случае всё будет нормально.

Единственное, нужен тренер, который сможет найти общий язык с футболистами: создать хороший микроклимат внутри, чтобы к «Локомотиву» вернулась былая слава», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей «Локо» стоило свернуть немецкий проект ещё полгода назад. Хотя идея «Сапсана» была хорошей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022