Дмитрий Булыкин объяснил, какой тренер нужен «Локомотиву»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался на тему того, какой тренер нужен московскому «Локомотиву». Ранее пост наставника железнодорожников покинул Йозеф Циннбауэр.



«Локомотиву» нужен российский специалист Галактионов? Он показал себя как хороший тренер. Многие специалисты могут исправить ситуацию в клубе, потому что по подбору футболистов и бюджету никаких проблем нет. Нужно сплотить ребят и хорошо поработать во время зимней паузы — в таком случае всё будет нормально.



Единственное, нужен тренер, который сможет найти общий язык с футболистами: создать хороший микроклимат внутри, чтобы к «Локомотиву» вернулась былая слава», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.