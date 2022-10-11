Кейн — об интересе «Баварии»: сосредоточен на выступлениях за «Тоттенхэм»

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн в преддверии матча Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» из Франкфурта отреагировал на слухи, связывающие его с трансфером в мюнхенскую «Баварию». Ранее некоторые источники заявляли об интересе немецкого клуба к форварду.



«Я сосредоточен на выступлениях за «Тоттенхэм», стараюсь сделать максимум для команды. «Бавария» — топ-клуб, но всё моё внимание сосредоточено на моём текущем клубе, хочу победить завтра вечером», — приводит слова Кейна Football.London.



Матч «Тоттенхэма» и «Айнтрахта» состоится 12 октября в Лондоне. Обе команды после трёх матчей имеют по четыре очка. Гарри Кейн в текущем сезоне АПЛ провёл девять матчей, в которых забил восемь голов. В розыгрыше Лиги чемпионов – 2022/2023 за три матча Кейн не забил ни одного гола.

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