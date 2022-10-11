Хави: в матче с «Интером» решится судьба «Барселоны». Надеемся, это будет волшебный вечер

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа лиги чемпионов УЕФА с миланским «Интером».



«Завтра решится наша судьба. Жаль, что мы оказались в такой неудобной ситуации. Это финал для нас. Мы ожидаем от «Интера» такого же напора, что и в первой встрече. «Барселона» должна выложиться на 100%. Надеемся, это будет волшебный вечер. Последние два или три матча были не самыми лучшими. Мы рассчитываем на поддержку болельщиков», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.



Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Барселона» — «Интер» состоится завтра, 12 октября, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.

«Барселона» — «Сельта». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур

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