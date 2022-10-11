Холанд остался в запасе на матч Лиги чемпионов с «Копенгагеном»

Сегодня, 11 октября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном». Команды будут играть на стадионе «Паркен» в Дании. Встреча начнётся в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



Команды огласили стартовые составы на матч:

«Копенгаген»: Камиль Грабара, Вальдемар Лунн, Давид Хочолава, Николай Бойлесен, Элиас Йелерт, Виктор Кристансен, Марко Стаменич, Лукас Лерагер, Виктор Классон, Хакон-Арнар Харальдссон, Мохаммед Дарами.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Мануэль Аканджи, Эмерик Лапорт, Серхио Гомес, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш, Рияд Марез, Хулиан Альварес.

Нападающий «горожан» Эрлинг Холанд остался в запасе.