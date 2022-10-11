Ледяхов: зачем «Спартаку» этот спортивный директор — непонятно

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора красно-белых.



«За последние 10 лет в «Спартаке» столько всего случилось, что удивляться реально нечему. Сейчас вот подписали спортивного директора. Откуда, кого, зачем — вообще непонятно. Тем более сейчас, без еврокубков. Вообще не вижу смысла в этом назначении», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, у Эшуорта уже есть опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах Эшуорт даже был исполняющим обязанности главного тренера донской команды вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина. Также он работал скаутом британского «Брайтон энд Хоув Альбион», был исполнительным директором казахстанской «Астаны» и тренировал несколько клубов из Латвии.