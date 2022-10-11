«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: «горожане» остались в меньшинстве на 30-й минуте
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Копенгагеном» и «Манчестер Сити». На 30-й минуте игры после просмотра VAR арбитр встречи Артур Диаш удалил защитника англичан Серхио Гомеса. Счёт на данный момент не открыт. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Отметим, что на 25-й минуте игры форвард «горожан» Рияд Марез не сумел с 11-метровой отметки переиграть польского вратаря датчан Камиля Грабара.
Английский клуб возглавляет турнирную таблицу группы G, одержав победы в трёх встречах подряд. «Копенгаген» набрал один балл и замыкает таблицу. Также в этой группе выступают «Боруссия» из Дортмунда и испанская «Севилья». Матч этих команд состоится сегодня, 11 октября. Начало — в 22:00 мск.
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