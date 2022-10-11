Отец Артуро Видаля найден мёртвым в конном клубе

61-летний отец бывшего полузащитника «Ювентуса», «Баварии», «Барселоны» и «Интера» Артуро Видаля ушёл из жизни.
По информации источника, мужчина был найден мёртвым в конном клубе Hípico de Santiago, где он и работал. Первая экспертиза показала, что смерть наступила из-за сердечного приступа. Это было подтверждено представителями клуба.
«Мы узнали, что он скончался ночью, Эрасмо приглядывал за лошадьми, которые принадлежат его сыну. Я так понимаю, у него случился сердечный приступ, и его сын уже летит сюда», — приводит слова одного из сотрудников конного клуба ADN.
35-летний Видаль выступает за бразильский «Фламенго». В бразильском первенстве чилиец отметился двумя голами в 12 матчах. На его счету 133 матча и 32 мяча за сборную Чили.
Фанат «Фламенго» поцеловал журналистку во время эфира:
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