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Нагельсман: победа в матче с «Викторией» дала бы «Баварии» необходимое спокойствие

Нагельсман: победа в матче с «Викторией» дала бы «Баварии» необходимое спокойствие
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с пльзеньской «Викторией».

«Если заработаем 12 очков, будем в хорошей позиции для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов. Это дало бы нам необходимое спокойствие. Это важная игра для нас, мы всегда хотим побеждать.

Мы создаём много моментов. По статистике сейчас мы создаём больше шансов забить, чем в прошлом сезоне. Хорошо, что стало больше вариативности в атаке. Нужно смотреть на ситуацию шире. Когда команда забивает меньше, легко сказать, что ей не хватает нападающего. Моя работа — убедиться в том, что мы сможем компенсировать отсутствие девятого номера. Команда достаточно хороша», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

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