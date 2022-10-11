Алан Чочиев: кавказец требовал у Кокорина деньги, которые проиграл на ставках

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал, как помог нападающему «Ариса» Александру Кокорину урегулировать конфликт с недовольным болельщиком после Евро-2016.



«Я тоже планировал лететь в Москву, но у жены начался сильный токсикоз, и мне пришлось остаться в Самаре. Если бы я был в ту ночь с Сашей, думаю, конфликта можно было бы избежать. В такие моменты нужно включать голову и максимально уходить от этого. Драться с кем-то в центре Москвы, когда ты — известный футболист — бред. Я не один и не два раза прерывал конфликты Саши с кем-то. Однажды мы с ним гуляли по улице — спустя несколько дней после провала на Евро-2016. Нас заметила толпа кавказцев — были чуть старше нас. Позвали Сашу поговорить. Один чудак начал предъявлять Сане за вылет с Евро, потому что проиграл на ставках несколько миллионов. Он хотел, чтобы Саша вернул ему эти деньги — посыл был именно таким. Бред, короче. Мне удалось пообщаться по-человечески, без грубостей, в итоге дали по рукам и разошлись», — приводит слова Чочиева Sport24.

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