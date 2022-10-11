«Манчестер Сити» в меньшинстве без Холанда не смог обыграть «Копенгаген»

Сегодня, 11 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном». Команды играли на стадионе «Паркен» в Дании. Команды голов не забили, встреча завершилась со счётом 0:0.



На 30-й минуте защитник английского клуба Серхио Гомес был удалён с поля. Он после фола последней надежды получил прямую красную карточку. За пять минут до этого нападающий «горожан» Рияд Марез не реализовал пенальти. При этом форвард команды Хосепа Гвардиолы норвежец Эрлинг Холанд не принимал участия в игре, так как остался на скамейке запасных.



В 1-м туре англичане разгромили «Севилью» со счётом 4:0. В той игре команда Хосепа Гвардиолы четыре раза поразила сетку ворот соперника. Команда Йесса Торупа в первом для себя матче нового сезона Лиги чемпионов проиграла «Боруссии» со счётом 3:0. Во 2-м туре датчане сыграли вничью с андалусийцами, а «горожане» выиграли у «шмелей». В 3-м туре команда Хосепа Гвардиолы разгромила датский клуб со счётом 5:0.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Розыгрыш футболки Эрлинга Холанда.