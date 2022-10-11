Хавбек «Манчестер Сити» Родри: разочарованы удалением, но уважаем решение судей

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Копенгагеном» (0:0).



«Получить так рано красную карточку — это непросто для команды, но мы боролись до конца и у нас были шансы забить. Сложно играть в неравных составах. Конечно, я немного расстроен из-за удаления и не думаю, что кто-то понял, что произошло, но, видимо, это была игра рукой. Не знаю, намеренно это было или нет. Мы разочарованы, но уважаем решение судей. Мы хотели выиграть на выезде, поэтому результат не может радовать», — приводит слова Родри BT Sport.



«Манчестер Сити» набрал 10 очков и занимает первое место в группе G Лиги чемпионов УЕФА. «Копенгаген» (2) — на третьем месте.