Гвардиола прокомментировал ничью в матче Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Копенгагеном» (0:0).



«Мы хорошо начали матч в полном составе, но потом играли час без одного игрока. Когда у нас был мяч, мы действовали с умом и не слишком давили. Это хороший результат. Не с точки зрения математики, но мы смогли выйти в следующий раунд, а это главная цель.



Теперь мы должны отправиться в Дортмунд и попытаться занять первое место в группе. Сейчас мы полетим в Манчестер, завтра будет выходной, после чего мы приступим к подготовке к матчу с «Ливерпулем», — приводит слова Гвардиолы BT Sport.

«Манчестер Сити» набрал 10 очков и занимает первое место в группе G. «Копенгаген» (2) — на третьем месте.