«Лейпциг» на выезде переиграл «Селтик»
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Сегодня, 11 октября, состоялась встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов — «Селтик» в Глазго принимал немецкий «Лейпциг» на стадионе «Селтик Парк». Игру обслуживала турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером. Встреча завершилась победой немцев – 2:0.
В первом тайме команды не сумели открыть счёт. На 75-й минуте форвард «Лейпцига» Тимо Вернер поразил ворота шотландцев, ему ассистировал Андре Силва. Укрепил преимущество гостей шведский нападающий Эмиль Форсберг, забивший после передачи Вернера. Для немца эти результативные действия стали первыми в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Немецкая команда благодаря победе набрала шесть очков и занимает второе место в группе. «Селтик» с одним баллом замыкает турнирную таблицу.
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