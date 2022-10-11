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«Лейпциг» на выезде переиграл «Селтик»

«Лейпциг» на выезде переиграл «Селтик»
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Сегодня, 11 октября, состоялась встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов — «Селтик» в Глазго принимал немецкий «Лейпциг» на стадионе «Селтик Парк». Игру обслуживала турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером. Встреча завершилась победой немцев – 2:0.

В первом тайме команды не сумели открыть счёт. На 75-й минуте форвард «Лейпцига» Тимо Вернер поразил ворота шотландцев, ему ассистировал Андре Силва. Укрепил преимущество гостей шведский нападающий Эмиль Форсберг, забивший после передачи Вернера. Для немца эти результативные действия стали первыми в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Немецкая команда благодаря победе набрала шесть очков и занимает второе место в группе. «Селтик» с одним баллом замыкает турнирную таблицу.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур
11 октября 2022, вторник. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Вернер – 75'   0:2 Форсберг – 84'
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