«Лейпциг» на выезде переиграл «Селтик»

Сегодня, 11 октября, состоялась встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов — «Селтик» в Глазго принимал немецкий «Лейпциг» на стадионе «Селтик Парк». Игру обслуживала турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером. Встреча завершилась победой немцев – 2:0.



В первом тайме команды не сумели открыть счёт. На 75-й минуте форвард «Лейпцига» Тимо Вернер поразил ворота шотландцев, ему ассистировал Андре Силва. Укрепил преимущество гостей шведский нападающий Эмиль Форсберг, забивший после передачи Вернера. Для немца эти результативные действия стали первыми в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Немецкая команда благодаря победе набрала шесть очков и занимает второе место в группе. «Селтик» с одним баллом замыкает турнирную таблицу.