Кроос — о ничьей с «Шахтёром»: было крайне сложно, но всё равно добыли очень важное очко

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о ничьей с «Шахтёром» в выездном матче Лиги чемпионов (1:1).



«Они сделали много выводов после игры у нас дома. Матч оказался намного более сложным, чем на прошлой неделе. «Шахтёр» выступил хорошо, а мы неудачно начали второй тайм и проигрывали 0:1. Более того, соперник качественно работает с мячом, и мы об этом знали. Однако, как и всегда, «Реал» боролся до самого конца. Мы заслужили сравнять счёт, хотя игра была крайне сложной.



Однозначно мы выступили небезупречно. Много раз теряли мяч, быстро его отдавали. В атакующих действиях было трудно их обыграть один в один, и комбинационные действия у нас сегодня были не так хороши, как неделю назад. Такие матчи в Лиге чемпионов случаются. Но мы всё равно добыли очень важное очко», – приводит слова Крооса официальный сайт «Реала».



Игра в Варшаве завершилась вничью 1:1. Чемпионы Украины вели в счёте после гола Зубкова на 46-й минуте, но упустили победу в компенсированное время. На 90+5-й минуте ничью «Реалу» точным ударом головой принёс Антонио Рюдигер. Мадридцы досрочно оформили выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.