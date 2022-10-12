Беллингем — о матче с «Севильей»: приятно забивать голы, но команда всегда на первом месте

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем высказался о своей игре в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023 с «Севильей» (1:1).

«Честно говоря, забивать приятно только тогда, когда мы побеждаем. Сегодня вы могли видеть, что я не совсем праздновал гол так, как обычно, потому что мы не выигрывали матч, и это всегда моя цель, когда я выхожу на поле. Приятно забивать голы, но команда всегда на первом месте», — цитирует Беллингема пресс-служба УЕФА.

Напомним, в матче с андалусийцами 19-летний англичанин отметился точным ударом. Таким образом, Беллингем стал самым молодым игроком, который забил в четырёх подряд играх Лиги чемпионов. Джуд отличился во всех встречах главного европейского клубного соревнования в этом сезоне.