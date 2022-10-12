Сенников считает, что вся ответственность за результаты «Локомотива» на Плутнике

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что на председателе совета директоров Александре Плутнике лежит вся ответственность за результаты столичной команды.



«Результата не было, вся ответственность была на нём. Плутник, вероятно, доверился немецкой системе, всё выглядело перспективно, но не получилось. Нужно знать менталитет наших игроков и специфику чемпионата, иностранцы это в меньшей степени чувствуют. У Шварца в «Динамо» и у Тедеско в «Спартаке» получилось, а у немецких специалистов в «Локомотиве» нет. Кто у руля стоял, тот и отвечал за результат. Кто доверял Цорну и Циннбауэру тоже должен покинуть свой пост.



Сейчас важно, не кто покинет команду в руководстве клуба, а кто будет главным тренером. Нужно этот вопрос решать», – приводит слова Сенникова Metaratings.