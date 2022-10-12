Дисквалифицированный за допинг Обухов возобновит тренировки с «Оренбургом» 17 октября

Российский нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов, который отбывает дисквалификацию из-за допинга, рассказал о своём возвращении к тренировкам.



«17 октября я уже смогу тренироваться с командой. Контактирую через представителей. Общаемся с клубом. Договорились, что, как только начинается срок, когда я могу тренироваться, сразу прилетаю и приступаю к тренировкам. Так что 17-го числа иду на занятие. Я сейчас тренируюсь индивидуально. Так что поддерживаю вполне нормальное состояние. Не пиковое, конечно. Но в неплохой форме. Минут 30 точно смог бы отыграть.



17 декабря могу выходить играть. Жаль только, что сезон уходит на паузу. На сборах буду вместе с командой. Контракт был приостановлен до момента возобновления тренировок. Насколько я понимаю, по правилам игрок без контракта не может тренироваться с профессиональной командой», – приводит слова Обухова «РБ Спорт».