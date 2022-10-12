«ПСЖ» запросил за Мбаппе € 400 млн

Французский «ПСЖ» готов рассмотреть возможность продажи нападающего Килиана Мбаппе за € 400 млн, сообщает португальский инсайдер Антеро Энрике в «Твиттере».

Через несколько недель после того, как форвард сборной Франции продлил своё соглашение с парижским клубом, некоторые команды начали проявлять интерес к Мбаппе.

Ранее появилась информация о том, что Килиан Мбаппе недоволен невыполненными обещаниями руководства «ПСЖ» и настроен покинуть команду уже в зимнее трансферное окно. При этом главными претендентами на игрока называются «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Позднее спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш опроверг эту информацию.

В текущем сезоне Мбаппе забил 12 голов в 13 матчах Лиги чемпионов и французской Лиги 1.

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