Анри: может, Мбаппе думает, что он важнее «ПСЖ»?

Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о ситуации с форвардом Килианом Мбаппе в «Пари Сен-Жермен».



«Есть нечто большее, чем любой игрок — это клуб. Но привили ли Мбаппе в «ПСЖ» осознание, что клуб — это самое важное, или Килиан думает, что он важнее клуба? Приведу в пример личную историю. Мне не нравилось играть на фланге в «Барселоне». Я ненавидел это, но делал всё для команды. Существует лишь одно правило: если тренер говорит вам что-то сделать, вы это делаете, если это идёт на пользу команде. Если вы в этом не уверены, то обсуждаете это с наставником», — приводит слова Анри CBS Sports.

Ранее появилась информация, что Мбаппе разочарован своим положением в команде и намерен покинуть «ПСЖ».

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе