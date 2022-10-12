Экс-тренер «Спартака» Ледяхов заявил о готовности рассмотреть предложение медиа-клубов

Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов выразил отношение к медиа-футболу.



«Как профессиональный футбол я его не рассматриваю — это больше похоже на шоу. Но если люди ходят на игры, читают в медиа, значит, это явление имеет право на жизнь. На них в Кубке собиралось больше народа, чем на некоторые профессиональные команды.



Если будет интересное предложение от медиа-команды, почему нет? Рассмотреть и обсудить можно. Это ведь тоже футбол, а я всю жизнь в нём», — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка России приняли участие клубы Медиалиги 2DROTS и «Амкал». Действующий обладатель Кубка страны — московский «Спартак».