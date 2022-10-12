«А Федун точно ушёл?» Интервью с бывшим игроком и тренером «Спартака», живущим в Европе

В спартаковской плеяде начала 1990-х сочинец Игорь Ледяхов был одним из ярчайших персонажей. Тренеры сборной исправно слали ему вызовы в команду, коллеги признавали лучшим игроком чемпионата. С красно-белыми статный полузащитник брал Кубки СССР и России, выиграл три подряд золота, заходил в полуфинал Кубка Кубков.
С тренерской карьерой всё сложнее. В новом качестве он дважды возвращался в «Спартак» — возглавлял дубль, был и. о. главного, ассистентом Карпина и Эмери в основе. Но после отставки из «Балтики» в конце 2018-го Ледяхов почти на пятилетку пропал из виду. Мы разыскали его и выяснили, почему пауза так затянулась. Естественно, обсудили и актуальную повестку — не только футбольную.
- «Не ковид, так конфликт с Украиной…»
- «Должен был начать работу в Москве, даже провёл три тренировки»
- «Виктор Савельевич Онопко выглядит как пацан!»
- «В России нужно уметь выстраивать отношения с околофутбольными людьми»
- «Изоляция России уже даёт о себе знать»
- «На Кубок без Fan ID полный стадион приходит, а на чемпионат — 5-6 тысяч»
- «Спартак» просто порвал «Зенит» в Кубке!»
- «Федун не угадал с помощниками»
- «После таких игр даже вторая лига Испании на них не обратит внимание»
- «Дзюба знал, на что идёт»
«Не ковид, так конфликт с Украиной…»
— Всего три года прошло с нашей прошлой беседы, а кажется, что десятилетия — столько всего в мире случилось. Где вы сейчас?
— На данный момент — дома, в Барселоне. Занимаюсь семьёй. Летом был в России — смотрел много игр, ходил на футбол. Сейчас слежу за РПЛ по телевизору. Ну и испанский чемпионат заодно контролирую (смеётся).
— Что важного случилось в вашей жизни с 2019-го?
— В личной — ничего. В мире произошло много изменений: ковид, теперь вот конфликт с Украиной.
— Пандемию пережили спокойно?
— Тяжело было. Испания надолго закрывалась. Большие проблемы были с прививками. Сейчас всё восстановилось. Ковид ушёл, теперь конфликт России с Украиной разгорелся. Происходящее негативно влияет на каждого неравнодушного человека. Я уже не говорю о глобальных экономических проблемах. Испанию они тоже затронули.
— Русскоязычных за последние полгода в Испании стало больше?
— Мне кажется, наоборот. С Украины много народа приехало, а русских меньше стало. Наши банки под санкциями, упрощённый въезд из России в ЕС отменили. Делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали.
— Нефутбольные новости из России смотрите?
— Конечно. У меня стоит интернет-телевидение Kartina. Там и Первый, и остальные российские каналы есть. Все новости смотрю, в курсе событий.
— Больше телику доверяете или интернету?
— Интернет, естественно, тоже мониторю. Читаю телеграм-каналы. Черпаю информацию из всех доступных источников.
— Как испанцы реагируют на происходящее между Россией и Украиной?
— По-разному. А вот местные средства массовой информации однобоко освещают события.
— К вам отношение испанцев не поменялось?
— Да нет. Я с негативом не сталкивался. У меня много друзей с Украины, живущих здесь. На наши отношения происходящее не повлияло. А испанцы воспринимают меня как своего — всё-таки 27 лет мы уже здесь.
Игорь Ледяхов — главный тренер «Терека»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Должен был начать работу в Москве, даже провёл три тренировки»
— В России часто бываете?
— Как минимум раз в три месяца прилетаю. Последний раз в августе был. Должен был начать работу в одной московской команде ассистентом, даже провёл три тренировки, но не срослось. Ситуация резко поменялась.
— Если московская — значит, Премьер-Лига?
— Да.
— «Торпедо»?
— Давайте оставим эту тему. Уже проехали. Нет смысла называть команду.
— Сильно расстроились облому с работой?
— Конечно, огорчился. Но ничего страшного, будем двигаться дальше.
— В Испании найти работу по профессии — без шансов?
— На данный момент — да. Тут и раньше было сложно с этим делом, а последние события в мире ещё больше осложнили ситуацию.
— Даже в академию не устроиться?
— Насчёт академий не скажу, а в профессиональном футболе такая проблема существует. Другие варианты я пока не рассматриваю.
— Как не утратить навыки за такой срок?
— Читаю специализированную литературу, смотрю много футбола — из обоймы не выпал. Проблема только в том, чтобы начать работать.
«Виктор Савельевич Онопко выглядит как пацан!»
— С кем из бывших партнёров на связи?
— Постоянно общаюсь с ребятами. Когда был в Москве, сходил на игру ветеранов «Спартака» и «Зенита», со многими пообщался. Заходил в раздевалку к москвичам, с Романцевым парой слов перекинулся. А так постоянно на связи с Онопко — в курсе ситуации в сборной.
— Вам не предлагали за легенд выйти?
— А я бы физически не смог в тот момент выступить — были определённые проблемы со здоровьем. Немножко выпал в последнее время из спортивного ритма. Сейчас уже всё нормально, восстановился.
— Кто из ветеранов удивил?
— Естественно, выделялся Виктор Савельевич Онопко. В своём возрасте выглядит просто как пацан! Удивила его спортивная форма. Ну и остальные спартаковцы неплохо смотрелись.
— Кто из легионеров первой волны, кроме вас, остался в Испании?
— По-моему, никого. У Онопко семья в Овьедо живёт, а он — в России. Никифоров тоже вернулся. Единственный, кто остался — это Дмитрий Черышев. Да и он сейчас в Андорре тренирует.
— А куда пропал бывший спартаковец и армеец Андрей Мох?
— Я с ним на связи. Андрей отошёл от футбола, занимается бизнесом, живёт на две страны — Россию и Хорватию.
— С Эмери или Лаудрупом в Испании ни разу не пересекались?
— С Эмери одно время постоянно были на созвоне, а сейчас максимум с Новым годом друг друга поздравляем. А с Лаудрупом после «Спартака» ни разу не общались. Он где-то на Ближнем Востоке (в Катаре. — Прим. «Чемпионата»).
Игорь Ледяхов и Унаи Эмери в «Спартаке»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«В России нужно уметь выстраивать отношения с околофутбольными людьми»
— Дмитрий Хомуха в разговоре со мной сетовал: «В российском футболе и появилось выражение «завести тренера». Меня никто никуда не «заводит». У вас такая же проблема?
— Такая проблема во всех чемпионатах есть, не только российском. Хотя в Испании почти все мои товарищи, с которыми играл, тренируют — кто в высшей, кто в первой лиге. У нас дело обстоит немножко иначе. В России, чтобы попасть в струю, нужно уметь выстраивать отношения с околофутбольными людьми.
— Агенты не предлагают услуги или вы не соглашаетесь?
— Почему, есть общение, в том числе с агентами. Но пока желания с возможностями не срастаются.
— Может быть, надо тут находиться, мелькать на ТВ, чтобы оставаться в обойме?
— Наверное, это один из критериев. Надо обязательно находиться там. Я просто физически не могу это делать сейчас.
— Сегодня медиафутбол в тренде. Что думаете об этом явлении?
— Как профессиональный футбол я его не рассматриваю — это больше похоже на шоу. Но если люди ходят на игры, читают в медиа, значит, это явление имеет право на жизнь. На них в Кубке собиралось больше народа, чем на некоторые профессиональные команды.
— Согласились бы потренировать блогеров, как Дмитрий Кузнецов, Зубко?
— Если будет интересное предложение, почему нет? Рассмотреть и обсудить можно. Это ведь тоже футбол, а я всю жизнь в нём.
«Изоляция России уже даёт о себе знать»
— РПЛ в каком режиме смотрите?
— Слежу постоянно и пристально. Почти все матчи смотрю.
— Интересно мнение со стороны: российский футбол деградирует?
— Футбол давно у нас идёт по нисходящей. А сейчас ещё добавилась ситуация с Украиной. От отъезда иностранцев качество игры сильно пострадало. Неудивительно, что те клубы, которые сохранили легионеров, и находятся вверху.
— «Ростов» и без иностранцев в лидерах.
— «Ростов» — скорее исключение. Ярко выраженная тренерская команда. Играют молодёжью, но выглядят очень прилично.
— Международная изоляция уже бьёт по российскому футболу или её последствия в полной мере проявятся позже?
— Уже даёт о себе знать. Много качественных игроков уехало. «Краснодар» лишился хороших футболистов. «Рубин» потерял полсостава и вылетел. Что теперь жаловаться? Надо работать с тем материалом, который есть.
«На Кубок без Fan ID полный стадион приходит, а на чемпионат — 5-6 тысяч»
— А атмосфера на футболе ощутимо изменилась?
— Как я понимаю, многие фанаты бойкотируют игры из-за Fan ID. Ещё в прошлом сезоне на тот же «Спартак» в провинции собирались полные стадионы. Сейчас об аншлагах говорить не приходится. Посмотрите, что делается в Сочи. Команда заняла второе место в РПЛ, а народу на трибунах — я был, своими глазами видел — полторы-две тысячи. Или взять Ростов. На Кубок без Fan ID у них полный стадион приходит, а на чемпионат — 5-6 тысяч. Народ просто не хочет оформлять этот «паспорт болельщика», поэтому и не идёт на футбол. В этом вся проблема.
— Для футбола Fan ID — это плохо?
— Для безопасности, возможно, это и правильно, а для посещаемости — плохо. В этом вопросе нужно найти золотую середину. Как выходить из положения? Наверное, всем заинтересованным сторонам нужно ещё раз подумать, сесть и поговорить. Всё-таки вопрос безопасности на стадионах тоже важен.
— Вроде бы давно прошли времена, когда на трибунах устраивались побоища, на каждой арене РПЛ — десятки камер.
— Согласен. Активные болельщики бойкотируют игры, и особенно много их у «Спартака». В прошлом сезоне у них на домашних матчах стадион всегда был битком. А сейчас даже он не заполняется в РПЛ. Футбол много потерял у нас в плане посещаемости.
— Объясните как сочинец, почему в этом городе такое прохладное отношение у местных к своей команде?
— В Сочи всегда народу мало ходило. Даже когда «Жемчужина» в 1990-е играла в высшей лиге, а стадион был поменьше и удобно располагался — в центре города. Фанатов у команды никогда много не было. В основном отдыхающие на футбол ходили. А современный «Сочи» — это же приезжая, по сути, команда. Когда они из Петербурга переселились, у них ни болельщиков в городе не было, ничего. Нужно заново выстраивать работу, привлекать и фанатов, и обычных болельщиков. Обидно, что «Сочи» играет при пустых трибунах. Вообще народ не ходит.
«Спартак» просто порвал «Зенит» в Кубке!»
— Пропасть между «Зенитом» и всеми остальными стала ещё глубже?
— Глубже — точно нет. Посмотрите последнюю игру на Кубок: «Спартак» просто порвал «Зенит». Значит, и с ними можно играть. Хотя по дистанции чемпионата, когда все в строю и основной состав выходит, с ними сложно соперничать. По уровню исполнителей «Зенит», конечно, превосходит все команды нашего чемпионата. Кажется, это единственный претендент на золото. Они только сами могут его проиграть, из-за своих ошибок. Конкурентов в чемпионате практически нет. Я надеюсь, в этом сезоне «Спартак» всё-таки навяжет борьбу «Зениту». Думаю, только они и ЦСКА способны сейчас конкурировать с питерцами.
— Что по вашему любимому «Спартаку»?
— Если сравнивать этот «Спартак» с прошлогодним — результат налицо. Команда набирает очки, находится в верхней части таблицы и достаточно неплохо выглядит по игре. Кубковый матч с «Зенитом» мне очень понравился. Поэтому будем надеяться, что в этом сезоне красно-белые составят конкуренцию Питеру.
— А ЦСКА?
— ЦСКА серьёзно обновился. Клуб явно угадал с новыми иностранцами и показывает достаточно привлекательный футбол. Ну и качественную работу тренерского штаба нельзя не отметить. Поэтому ЦСКА наряду со «Спартаком» я сейчас вижу основным конкурентом «Зенита».
— В Испании хотя бы немного интересуются делами Абаскаля в России?
— Ничего такого не читал и не слышал — ни в новостях, ни в местной прессе. Абаскаль совсем чуть-чуть поработал на родине — в молодёжной команде «Севильи», а потом уехал за границу. Парень молодой, он ещё просто не успел нигде засветиться. Поэтому здесь, в Испании, его мало кто знает. Практически никто.
— Вас сильно удивило его назначение в «Спартак»? Или человека, побывавшего там, в принципе, сложно удивить?
— За последние 10 лет там столько всего случилось, что удивляться реально нечему. Сейчас вот подписали спортивного директора. Откуда, кого, зачем — вообще непонятно. Тем более сейчас, без еврокубков. Вообще не вижу смысла в этом назначении.
Гильермо Абаскаль
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
«Федун не угадал с помощниками»
— За годы работы в «Спартаке» у вас был хотя бы один разговор с Федуном?
— Ну конечно, особенно вначале. Когда я только пришёл, мы много общались. Я хорошо знаю Леонида Арнольдовича.
— Он реально болел командой?
— Вообще без вопросов. Человек сделал очень много и для клуба, и для команды. Построил стадион. Даже в самые непростые времена «Спартак» не просто существовал, а вполне благополучно жил и чувствовал себя независимо в финансовом плане. Всё было выстроено на высоком уровне. Единственное упущение — видимо, Федун всё-таки не угадал с помощниками. Не хватило рядом человека, который направил бы Леонида Арнольдовича и разобрался со спортивной составляющей в клубе. А в остальном — какие могут быть претензии к владельцу?
— Ваш коллега Аленичев полагает, что один чемпионский титул за 18 лет — это недопустимо мало для клуба таких традиций и амбиций.
— Естественно, это мало. Но при этом Федун тратил на клуб свои собственные средства, и в очень больших количествах. Но, повторюсь, он ни разу не угадал с человеком, отвечающим за спортивную часть, и поэтому у «Спартака» возникали такие проблемы с трофеями. А то, что лично Федун очень много сделал для «Спартака», глупо даже обсуждать.
— Вас удивил его уход из «Спартака» или к этому шло?
— А это точно был уход? Или какой-то ход? Сложно разобраться пока.
— Полагаете, многоходовка?
— А почему нет? Сами видите: руководители почти всех крупных компаний сейчас под санкциями. Может быть, и перестановки в «Спартаке» с этим связаны. Я бы не стал исключать такой вариант.
— Исключительно для обхода санкций?
— Возможно. Клуб ведь и раньше принадлежал, по сути, «Лукойлу». Сейчас они сказали, что он полностью принадлежит компании. Мы не знаем всех нюансов. Главное, чтобы «Спартак» и дальше держался на том уровне, на который его вывел Федун, и уже в этом сезоне поборолся за медали. Обидно, что не будет еврокубков, но что теперь сделаешь? Сейчас это реальность. Неизвестно вообще, когда нас в Европу вернут — через два года, через три, а то и через все пять лет. В этом вопросе сложно предсказать будущее.
— Не тревожно за будущее «народной команды» или «Спартак» был и будет всегда?
— Сейчас такое сложное время, что предсказать вообще что-либо трудно. Россия в изоляции. Проблемы у всех, прежде всего экономические. Дай бог, чтобы «Спартак» не пострадал от этого. Всё-таки клуб с традициями, «народная команда». Хочется верить, что всё у «Спартака» будет хорошо.
— Как не чуждый вам «Ротор» докатился от высшей лиги до второй?
— Главная проблема российского футбола — менеджмент. Многими клубами управляют некомпетентные люди. Поэтому и происходит такой бардак, как в «Роторе». В российской истории это знаковый клуб, но и его проблемы не обошли. Дай бог «Ротору» возродиться и снова достойно представлять область и город в РПЛ.
— Хотя бы потихоньку ситуация с менеджментом в клубах меняется?
— Я этого не ощущаю. Посмотрите, что творится в «Локомотиве». Во что превратилась команда, всегда занимавшая лидирующие позиции в российском футболе? Так что сдвигов в лучшую сторону я не вижу. Это тоже проблема менеджмента. Берут людей, которые работают на себя, а не на клуб.
— На свой карман?
— Это не я сказал. Но основная причина проблем понятна.
«После таких игр даже вторая лига Испании на них не обратит внимание»
— При вас в чемпионате Испании играли человек 15 из России, сейчас — 0. Почему так?
— Наши футболисты не пользуются спросом за границей, вот и всё. У нас очень мало качественных русских игроков. Те же «сборники» в своих клубах выглядят неплохо, а собираются в национальной команде — и что? Последний матч с Киргизией показал уровень наших футболистов. Кого из них после такого матча вы бы порекомендовали в испанский чемпионат? Хоть один есть такой? Я ни одного не увидел.
— Говорят, мотивации не хватало.
— Игра за сборную — это сама по себе главная мотивация. Человека вызывают играть за страну — он уже должен быть мотивирован! Рассуждать о мотивации профессионала — это глупость полнейшая. А после таких игр даже вторая лига Испании на них не обратит внимание.
— Футболисты категорически не соответствуют уровню?
— Естественно, есть способные ребята. Но на те деньги, которые они получают в России, в Европу ни одного из них не возьмут. Посмотрите на пример Кокорина. Один из лучших футболистов России в своё время был. Приехал в Италию — даже на замену не выходил! Может, хоть на Кипре начнёт играть. Миранчук? У него тоже были проблемы с адаптацией. Посмотрим, как дела пойдут после смены команды. Пока не вижу у нас людей, способных закрепиться за границей в хорошей команде. Опять же, пример Смолова. В России один из лучших, а в Испании три раза вышел на замену и благополучно вернулся обратно. Команда боролась за выживание в Примере, но даже там он почти не играл. О чём можно говорить?
— Погодите, он «Реалу» и «Барселоне» по голу забил.
— Ну да, только этим и запомнился. Молодец. Не зря приезжал.
— Глобально в чём проблема? В общем падении уровня национального футбола?
— Естественно. Снижение идёт по всем компонентам. Футболисты не развиваются и объективно не дотягивают до уровня топ-5 лиг Европы. Варятся в своём соку в российском чемпионате, получают хорошие деньги и практически не имеют мотивации развиваться дальше.
— Верите, что Захарян в итоге доедет до Англии?
— Есть большие сомнения. Захарян очень неплохо выглядел в прошлом сезоне, когда только начинал. И посмотрите сейчас — разве это прошлогодний Захарян? Очень нестабильно играет. А теперь ещё и нефутбольные проблемы добавились. Иностранцы не могут перевести деньги нашим клубам, наши испытывают аналогичные трудности с трансферами. Поэтому в ближайшие год-два нашим футболистам будет проблематично уехать.
«Дзюба знал, на что идёт»
— Как вам работалось с юным Дзюбой в «Спартаке»?
— Он у меня в дубле постоянно играл, когда Артёма присылали из первой команды. И потом в основе у нас с Карпиным бомбардиром был, мячей десять назабивал. Нормально работали.
— Почему у него в Турции не пошло?
— Начал-то вроде неплохо: Балотелли ушёл — взяли Дзюбу. Но тут другие люди начали играть. Сейчас команда и без Дзюбы набирает очки, идёт в лидирующей группе. Артёму ничего не остаётся, кроме как ждать своего шанса. Хотя в его возрасте, после «Зенита», наверное, сложно принять такую ситуацию. Будем надеяться, что это только начало. Давайте подождём, пока адаптируется.
Юные Роман Шишкин и Артём Дзюба в «Спартаке»
Фото: «Чемпионат»
— На 35-м году ждать особо некогда.
— Согласен. Ему-то сложно ждать, но, я думаю, он знал, куда и на что идёт. У Дзюбы сильный характер, и, мне кажется, он сможет выбраться из этой ситуации.
— Кто из той спартаковской плеяды — Рыжков, Дзюба, Шишкин, Советкин — был самым талантливым?
— По молодости все подавали надежды, но футбольная жизнь у них сложилась по-разному. Советкин при мне дебютировал в первой команде, а потом потерялся. Я даже не знаю, где он. Рыжков играл по первой, высшей лиге, но тоже рано закончил. А у Шишкина, я считаю, карьера состоялась: в «Спартаке», «Локомотиве» был.
— Почему Павленко скис после «Спартака»?
— Опять же, пока ребята во всех отношениях голодные, есть страсть и желание, они играют. А потом они попадают в первую команду, в комфортную среду, начинаются контрактные истории. Кто-то не договаривается с клубом и меняет команду, а потом не каждому удаётся найти себя на новом месте. Многие теряют себя.
— У вас была возможность вернуться в «Спартак»?
— Была.
Ледяхов в «Спартаке»
Фото: РИА Новости
— И?
— Уже почти договорились, но в последний момент не сложилось.
— В душе вы до сих пор спартаковец?
— Я всегда считал себя спартаковцем, у меня до сих пор красно-белая майка есть. Но футбольная жизнь не зацикливается на одном клубе. Я готов рассматривать разные предложения. Очень соскучился по серьёзному делу.
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