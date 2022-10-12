«А Федун точно ушёл?» Интервью с бывшим игроком и тренером «Спартака», живущим в Европе

В спартаковской плеяде начала 1990-х сочинец Игорь Ледяхов был одним из ярчайших персонажей. Тренеры сборной исправно слали ему вызовы в команду, коллеги признавали лучшим игроком чемпионата. С красно-белыми статный полузащитник брал Кубки СССР и России, выиграл три подряд золота, заходил в полуфинал Кубка Кубков.

С тренерской карьерой всё сложнее. В новом качестве он дважды возвращался в «Спартак» — возглавлял дубль, был и. о. главного, ассистентом Карпина и Эмери в основе. Но после отставки из «Балтики» в конце 2018-го Ледяхов почти на пятилетку пропал из виду. Мы разыскали его и выяснили, почему пауза так затянулась. Естественно, обсудили и актуальную повестку — не только футбольную.

«Не ковид, так конфликт с Украиной…»

— Всего три года прошло с нашей прошлой беседы, а кажется, что десятилетия — столько всего в мире случилось. Где вы сейчас?

— На данный момент — дома, в Барселоне. Занимаюсь семьёй. Летом был в России — смотрел много игр, ходил на футбол. Сейчас слежу за РПЛ по телевизору. Ну и испанский чемпионат заодно контролирую (смеётся).

— Что важного случилось в вашей жизни с 2019-го?

— В личной — ничего. В мире произошло много изменений: ковид, теперь вот конфликт с Украиной.

— Пандемию пережили спокойно?

— Тяжело было. Испания надолго закрывалась. Большие проблемы были с прививками. Сейчас всё восстановилось. Ковид ушёл, теперь конфликт России с Украиной разгорелся. Происходящее негативно влияет на каждого неравнодушного человека. Я уже не говорю о глобальных экономических проблемах. Испанию они тоже затронули.



— Русскоязычных за последние полгода в Испании стало больше?

— Мне кажется, наоборот. С Украины много народа приехало, а русских меньше стало. Наши банки под санкциями, упрощённый въезд из России в ЕС отменили. Делается всё, лишь бы граждане РФ поменьше приезжали.



— Нефутбольные новости из России смотрите?

— Конечно. У меня стоит интернет-телевидение Kartina. Там и Первый, и остальные российские каналы есть. Все новости смотрю, в курсе событий.

— Больше телику доверяете или интернету?

— Интернет, естественно, тоже мониторю. Читаю телеграм-каналы. Черпаю информацию из всех доступных источников.



— Как испанцы реагируют на происходящее между Россией и Украиной?

— По-разному. А вот местные средства массовой информации однобоко освещают события.



— К вам отношение испанцев не поменялось?

— Да нет. Я с негативом не сталкивался. У меня много друзей с Украины, живущих здесь. На наши отношения происходящее не повлияло. А испанцы воспринимают меня как своего — всё-таки 27 лет мы уже здесь.

Игорь Ледяхов — главный тренер «Терека» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Должен был начать работу в Москве, даже провёл три тренировки»

— В России часто бываете?

— Как минимум раз в три месяца прилетаю. Последний раз в августе был. Должен был начать работу в одной московской команде ассистентом, даже провёл три тренировки, но не срослось. Ситуация резко поменялась.



— Если московская — значит, Премьер-Лига?

— Да.



— «Торпедо»?

— Давайте оставим эту тему. Уже проехали. Нет смысла называть команду.



— Сильно расстроились облому с работой?

— Конечно, огорчился. Но ничего страшного, будем двигаться дальше.



— В Испании найти работу по профессии — без шансов?

— На данный момент — да. Тут и раньше было сложно с этим делом, а последние события в мире ещё больше осложнили ситуацию.



— Даже в академию не устроиться?

— Насчёт академий не скажу, а в профессиональном футболе такая проблема существует. Другие варианты я пока не рассматриваю.



— Как не утратить навыки за такой срок?

— Читаю специализированную литературу, смотрю много футбола — из обоймы не выпал. Проблема только в том, чтобы начать работать.

«Виктор Савельевич Онопко выглядит как пацан!»

— С кем из бывших партнёров на связи?

— Постоянно общаюсь с ребятами. Когда был в Москве, сходил на игру ветеранов «Спартака» и «Зенита», со многими пообщался. Заходил в раздевалку к москвичам, с Романцевым парой слов перекинулся. А так постоянно на связи с Онопко — в курсе ситуации в сборной.



— Вам не предлагали за легенд выйти?

— А я бы физически не смог в тот момент выступить — были определённые проблемы со здоровьем. Немножко выпал в последнее время из спортивного ритма. Сейчас уже всё нормально, восстановился.



— Кто из ветеранов удивил?

— Естественно, выделялся Виктор Савельевич Онопко. В своём возрасте выглядит просто как пацан! Удивила его спортивная форма. Ну и остальные спартаковцы неплохо смотрелись.



— Кто из легионеров первой волны, кроме вас, остался в Испании?

— По-моему, никого. У Онопко семья в Овьедо живёт, а он — в России. Никифоров тоже вернулся. Единственный, кто остался — это Дмитрий Черышев. Да и он сейчас в Андорре тренирует.



— А куда пропал бывший спартаковец и армеец Андрей Мох?

— Я с ним на связи. Андрей отошёл от футбола, занимается бизнесом, живёт на две страны — Россию и Хорватию.



— С Эмери или Лаудрупом в Испании ни разу не пересекались?

— С Эмери одно время постоянно были на созвоне, а сейчас максимум с Новым годом друг друга поздравляем. А с Лаудрупом после «Спартака» ни разу не общались. Он где-то на Ближнем Востоке (в Катаре. — Прим. «Чемпионата»).

Игорь Ледяхов и Унаи Эмери в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В России нужно уметь выстраивать отношения с околофутбольными людьми»

— Дмитрий Хомуха в разговоре со мной сетовал: «В российском футболе и появилось выражение «завести тренера». Меня никто никуда не «заводит». У вас такая же проблема?

— Такая проблема во всех чемпионатах есть, не только российском. Хотя в Испании почти все мои товарищи, с которыми играл, тренируют — кто в высшей, кто в первой лиге. У нас дело обстоит немножко иначе. В России, чтобы попасть в струю, нужно уметь выстраивать отношения с околофутбольными людьми.

— Агенты не предлагают услуги или вы не соглашаетесь?

— Почему, есть общение, в том числе с агентами. Но пока желания с возможностями не срастаются.

— Может быть, надо тут находиться, мелькать на ТВ, чтобы оставаться в обойме?

— Наверное, это один из критериев. Надо обязательно находиться там. Я просто физически не могу это делать сейчас.



— Сегодня медиафутбол в тренде. Что думаете об этом явлении?

— Как профессиональный футбол я его не рассматриваю — это больше похоже на шоу. Но если люди ходят на игры, читают в медиа, значит, это явление имеет право на жизнь. На них в Кубке собиралось больше народа, чем на некоторые профессиональные команды.



— Согласились бы потренировать блогеров, как Дмитрий Кузнецов, Зубко?

— Если будет интересное предложение, почему нет? Рассмотреть и обсудить можно. Это ведь тоже футбол, а я всю жизнь в нём.

«Изоляция России уже даёт о себе знать»

— РПЛ в каком режиме смотрите?

— Слежу постоянно и пристально. Почти все матчи смотрю.



— Интересно мнение со стороны: российский футбол деградирует?

— Футбол давно у нас идёт по нисходящей. А сейчас ещё добавилась ситуация с Украиной. От отъезда иностранцев качество игры сильно пострадало. Неудивительно, что те клубы, которые сохранили легионеров, и находятся вверху.



— «Ростов» и без иностранцев в лидерах.

— «Ростов» — скорее исключение. Ярко выраженная тренерская команда. Играют молодёжью, но выглядят очень прилично.



— Международная изоляция уже бьёт по российскому футболу или её последствия в полной мере проявятся позже?

— Уже даёт о себе знать. Много качественных игроков уехало. «Краснодар» лишился хороших футболистов. «Рубин» потерял полсостава и вылетел. Что теперь жаловаться? Надо работать с тем материалом, который есть.

«На Кубок без Fan ID полный стадион приходит, а на чемпионат — 5-6 тысяч»

— А атмосфера на футболе ощутимо изменилась?

— Как я понимаю, многие фанаты бойкотируют игры из-за Fan ID. Ещё в прошлом сезоне на тот же «Спартак» в провинции собирались полные стадионы. Сейчас об аншлагах говорить не приходится. Посмотрите, что делается в Сочи. Команда заняла второе место в РПЛ, а народу на трибунах — я был, своими глазами видел — полторы-две тысячи. Или взять Ростов. На Кубок без Fan ID у них полный стадион приходит, а на чемпионат — 5-6 тысяч. Народ просто не хочет оформлять этот «паспорт болельщика», поэтому и не идёт на футбол. В этом вся проблема.



— Для футбола Fan ID — это плохо?

— Для безопасности, возможно, это и правильно, а для посещаемости — плохо. В этом вопросе нужно найти золотую середину. Как выходить из положения? Наверное, всем заинтересованным сторонам нужно ещё раз подумать, сесть и поговорить. Всё-таки вопрос безопасности на стадионах тоже важен.



— Вроде бы давно прошли времена, когда на трибунах устраивались побоища, на каждой арене РПЛ — десятки камер.

— Согласен. Активные болельщики бойкотируют игры, и особенно много их у «Спартака». В прошлом сезоне у них на домашних матчах стадион всегда был битком. А сейчас даже он не заполняется в РПЛ. Футбол много потерял у нас в плане посещаемости.



— Объясните как сочинец, почему в этом городе такое прохладное отношение у местных к своей команде?

— В Сочи всегда народу мало ходило. Даже когда «Жемчужина» в 1990-е играла в высшей лиге, а стадион был поменьше и удобно располагался — в центре города. Фанатов у команды никогда много не было. В основном отдыхающие на футбол ходили. А современный «Сочи» — это же приезжая, по сути, команда. Когда они из Петербурга переселились, у них ни болельщиков в городе не было, ничего. Нужно заново выстраивать работу, привлекать и фанатов, и обычных болельщиков. Обидно, что «Сочи» играет при пустых трибунах. Вообще народ не ходит.

«Спартак» просто порвал «Зенит» в Кубке!»

— Пропасть между «Зенитом» и всеми остальными стала ещё глубже?

— Глубже — точно нет. Посмотрите последнюю игру на Кубок: «Спартак» просто порвал «Зенит». Значит, и с ними можно играть. Хотя по дистанции чемпионата, когда все в строю и основной состав выходит, с ними сложно соперничать. По уровню исполнителей «Зенит», конечно, превосходит все команды нашего чемпионата. Кажется, это единственный претендент на золото. Они только сами могут его проиграть, из-за своих ошибок. Конкурентов в чемпионате практически нет. Я надеюсь, в этом сезоне «Спартак» всё-таки навяжет борьбу «Зениту». Думаю, только они и ЦСКА способны сейчас конкурировать с питерцами.

— Что по вашему любимому «Спартаку»?

— Если сравнивать этот «Спартак» с прошлогодним — результат налицо. Команда набирает очки, находится в верхней части таблицы и достаточно неплохо выглядит по игре. Кубковый матч с «Зенитом» мне очень понравился. Поэтому будем надеяться, что в этом сезоне красно-белые составят конкуренцию Питеру.



— А ЦСКА?

— ЦСКА серьёзно обновился. Клуб явно угадал с новыми иностранцами и показывает достаточно привлекательный футбол. Ну и качественную работу тренерского штаба нельзя не отметить. Поэтому ЦСКА наряду со «Спартаком» я сейчас вижу основным конкурентом «Зенита».



— В Испании хотя бы немного интересуются делами Абаскаля в России?

— Ничего такого не читал и не слышал — ни в новостях, ни в местной прессе. Абаскаль совсем чуть-чуть поработал на родине — в молодёжной команде «Севильи», а потом уехал за границу. Парень молодой, он ещё просто не успел нигде засветиться. Поэтому здесь, в Испании, его мало кто знает. Практически никто.



— Вас сильно удивило его назначение в «Спартак»? Или человека, побывавшего там, в принципе, сложно удивить?

— За последние 10 лет там столько всего случилось, что удивляться реально нечему. Сейчас вот подписали спортивного директора. Откуда, кого, зачем — вообще непонятно. Тем более сейчас, без еврокубков. Вообще не вижу смысла в этом назначении.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Федун не угадал с помощниками»

— За годы работы в «Спартаке» у вас был хотя бы один разговор с Федуном?

— Ну конечно, особенно вначале. Когда я только пришёл, мы много общались. Я хорошо знаю Леонида Арнольдовича.



— Он реально болел командой?

— Вообще без вопросов. Человек сделал очень много и для клуба, и для команды. Построил стадион. Даже в самые непростые времена «Спартак» не просто существовал, а вполне благополучно жил и чувствовал себя независимо в финансовом плане. Всё было выстроено на высоком уровне. Единственное упущение — видимо, Федун всё-таки не угадал с помощниками. Не хватило рядом человека, который направил бы Леонида Арнольдовича и разобрался со спортивной составляющей в клубе. А в остальном — какие могут быть претензии к владельцу?



— Ваш коллега Аленичев полагает, что один чемпионский титул за 18 лет — это недопустимо мало для клуба таких традиций и амбиций.

— Естественно, это мало. Но при этом Федун тратил на клуб свои собственные средства, и в очень больших количествах. Но, повторюсь, он ни разу не угадал с человеком, отвечающим за спортивную часть, и поэтому у «Спартака» возникали такие проблемы с трофеями. А то, что лично Федун очень много сделал для «Спартака», глупо даже обсуждать.



— Вас удивил его уход из «Спартака» или к этому шло?

— А это точно был уход? Или какой-то ход? Сложно разобраться пока.



— Полагаете, многоходовка?

— А почему нет? Сами видите: руководители почти всех крупных компаний сейчас под санкциями. Может быть, и перестановки в «Спартаке» с этим связаны. Я бы не стал исключать такой вариант.



— Исключительно для обхода санкций?

— Возможно. Клуб ведь и раньше принадлежал, по сути, «Лукойлу». Сейчас они сказали, что он полностью принадлежит компании. Мы не знаем всех нюансов. Главное, чтобы «Спартак» и дальше держался на том уровне, на который его вывел Федун, и уже в этом сезоне поборолся за медали. Обидно, что не будет еврокубков, но что теперь сделаешь? Сейчас это реальность. Неизвестно вообще, когда нас в Европу вернут — через два года, через три, а то и через все пять лет. В этом вопросе сложно предсказать будущее.



— Не тревожно за будущее «народной команды» или «Спартак» был и будет всегда?

— Сейчас такое сложное время, что предсказать вообще что-либо трудно. Россия в изоляции. Проблемы у всех, прежде всего экономические. Дай бог, чтобы «Спартак» не пострадал от этого. Всё-таки клуб с традициями, «народная команда». Хочется верить, что всё у «Спартака» будет хорошо.



— Как не чуждый вам «Ротор» докатился от высшей лиги до второй?

— Главная проблема российского футбола — менеджмент. Многими клубами управляют некомпетентные люди. Поэтому и происходит такой бардак, как в «Роторе». В российской истории это знаковый клуб, но и его проблемы не обошли. Дай бог «Ротору» возродиться и снова достойно представлять область и город в РПЛ.



— Хотя бы потихоньку ситуация с менеджментом в клубах меняется?

— Я этого не ощущаю. Посмотрите, что творится в «Локомотиве». Во что превратилась команда, всегда занимавшая лидирующие позиции в российском футболе? Так что сдвигов в лучшую сторону я не вижу. Это тоже проблема менеджмента. Берут людей, которые работают на себя, а не на клуб.



— На свой карман?

— Это не я сказал. Но основная причина проблем понятна.

«После таких игр даже вторая лига Испании на них не обратит внимание»

— При вас в чемпионате Испании играли человек 15 из России, сейчас — 0. Почему так?

— Наши футболисты не пользуются спросом за границей, вот и всё. У нас очень мало качественных русских игроков. Те же «сборники» в своих клубах выглядят неплохо, а собираются в национальной команде — и что? Последний матч с Киргизией показал уровень наших футболистов. Кого из них после такого матча вы бы порекомендовали в испанский чемпионат? Хоть один есть такой? Я ни одного не увидел.



— Говорят, мотивации не хватало.

— Игра за сборную — это сама по себе главная мотивация. Человека вызывают играть за страну — он уже должен быть мотивирован! Рассуждать о мотивации профессионала — это глупость полнейшая. А после таких игр даже вторая лига Испании на них не обратит внимание.



— Футболисты категорически не соответствуют уровню?

— Естественно, есть способные ребята. Но на те деньги, которые они получают в России, в Европу ни одного из них не возьмут. Посмотрите на пример Кокорина. Один из лучших футболистов России в своё время был. Приехал в Италию — даже на замену не выходил! Может, хоть на Кипре начнёт играть. Миранчук? У него тоже были проблемы с адаптацией. Посмотрим, как дела пойдут после смены команды. Пока не вижу у нас людей, способных закрепиться за границей в хорошей команде. Опять же, пример Смолова. В России один из лучших, а в Испании три раза вышел на замену и благополучно вернулся обратно. Команда боролась за выживание в Примере, но даже там он почти не играл. О чём можно говорить?



— Погодите, он «Реалу» и «Барселоне» по голу забил.

— Ну да, только этим и запомнился. Молодец. Не зря приезжал.



— Глобально в чём проблема? В общем падении уровня национального футбола?

— Естественно. Снижение идёт по всем компонентам. Футболисты не развиваются и объективно не дотягивают до уровня топ-5 лиг Европы. Варятся в своём соку в российском чемпионате, получают хорошие деньги и практически не имеют мотивации развиваться дальше.



— Верите, что Захарян в итоге доедет до Англии?

— Есть большие сомнения. Захарян очень неплохо выглядел в прошлом сезоне, когда только начинал. И посмотрите сейчас — разве это прошлогодний Захарян? Очень нестабильно играет. А теперь ещё и нефутбольные проблемы добавились. Иностранцы не могут перевести деньги нашим клубам, наши испытывают аналогичные трудности с трансферами. Поэтому в ближайшие год-два нашим футболистам будет проблематично уехать.

«Дзюба знал, на что идёт»

— Как вам работалось с юным Дзюбой в «Спартаке»?

— Он у меня в дубле постоянно играл, когда Артёма присылали из первой команды. И потом в основе у нас с Карпиным бомбардиром был, мячей десять назабивал. Нормально работали.



— Почему у него в Турции не пошло?

— Начал-то вроде неплохо: Балотелли ушёл — взяли Дзюбу. Но тут другие люди начали играть. Сейчас команда и без Дзюбы набирает очки, идёт в лидирующей группе. Артёму ничего не остаётся, кроме как ждать своего шанса. Хотя в его возрасте, после «Зенита», наверное, сложно принять такую ситуацию. Будем надеяться, что это только начало. Давайте подождём, пока адаптируется.

Юные Роман Шишкин и Артём Дзюба в «Спартаке» Фото: «Чемпионат»

— На 35-м году ждать особо некогда.

— Согласен. Ему-то сложно ждать, но, я думаю, он знал, куда и на что идёт. У Дзюбы сильный характер, и, мне кажется, он сможет выбраться из этой ситуации.



— Кто из той спартаковской плеяды — Рыжков, Дзюба, Шишкин, Советкин — был самым талантливым?

— По молодости все подавали надежды, но футбольная жизнь у них сложилась по-разному. Советкин при мне дебютировал в первой команде, а потом потерялся. Я даже не знаю, где он. Рыжков играл по первой, высшей лиге, но тоже рано закончил. А у Шишкина, я считаю, карьера состоялась: в «Спартаке», «Локомотиве» был.



— Почему Павленко скис после «Спартака»?

— Опять же, пока ребята во всех отношениях голодные, есть страсть и желание, они играют. А потом они попадают в первую команду, в комфортную среду, начинаются контрактные истории. Кто-то не договаривается с клубом и меняет команду, а потом не каждому удаётся найти себя на новом месте. Многие теряют себя.



— У вас была возможность вернуться в «Спартак»?

— Была.

Ледяхов в «Спартаке» Фото: РИА Новости

— И?

— Уже почти договорились, но в последний момент не сложилось.



— В душе вы до сих пор спартаковец?

— Я всегда считал себя спартаковцем, у меня до сих пор красно-белая майка есть. Но футбольная жизнь не зацикливается на одном клубе. Я готов рассматривать разные предложения. Очень соскучился по серьёзному делу.