Экс-тренер «Спартака»: на зарплаты РПЛ никого из России в Европу не возьмут

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о шансах российских футболистов заиграть в европейских командах.
«Естественно, есть способные ребята. Но на те деньги, которые они получают в России, в Европу ни одного из них не возьмут. Посмотрите на пример Кокорина. Один из лучших футболистов России в своё время был. Приехал в Италию — даже на замену не выходил! Может, хоть на Кипре начнёт играть. Миранчук? У него тоже были проблемы с адаптацией. Посмотрим, как дела пойдут после смены команды. Пока не вижу у нас людей, способных закрепиться за границей в хорошей команде. Опять же, пример Смолова. В России один из лучших, а в Испании три раза вышел на замену и благополучно вернулся обратно. Команда боролась за выживание в Примере, но даже там он почти не играл. О чём можно говорить?» — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 12 октября 2022
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