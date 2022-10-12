Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Спартака»: на зарплаты РПЛ никого из России в Европу не возьмут

Экс-тренер «Спартака»: на зарплаты РПЛ никого из России в Европу не возьмут
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о шансах российских футболистов заиграть в европейских командах.

«Естественно, есть способные ребята. Но на те деньги, которые они получают в России, в Европу ни одного из них не возьмут. Посмотрите на пример Кокорина. Один из лучших футболистов России в своё время был. Приехал в Италию — даже на замену не выходил! Может, хоть на Кипре начнёт играть. Миранчук? У него тоже были проблемы с адаптацией. Посмотрим, как дела пойдут после смены команды. Пока не вижу у нас людей, способных закрепиться за границей в хорошей команде. Опять же, пример Смолова. В России один из лучших, а в Испании три раза вышел на замену и благополучно вернулся обратно. Команда боролась за выживание в Примере, но даже там он почти не играл. О чём можно говорить?» — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«А Федун точно ушёл?» Интервью с бывшим игроком и тренером «Спартака», уехавшим в Европу «А Федун точно ушёл?» Интервью с бывшим игроком и тренером «Спартака», уехавшим в Европу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022