Тен Хаг: хочу получить от Роналду лучшее

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на пресс-конференции перед матчем «красных дьяволов» и кипрской «Омонии» в рамках группового этапа Лиги Европы выразил поддержку нападающему команды Криштиану Роналду.
«Я хочу оказывать максимальную поддержку Криштиану Роналду. И хочу получать лучшее от него. Сейчас он в лучшей форме, и я доволен этим», — приводит слова голландского специалиста «твиттер» utdreport.
Португальский нападающий принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги и Лиги Европы в этом сезоне, записав на свой счёт два забитых мяча.
В группе E в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» занимает второе место с шестью набранными очками, «Омония» расположилась на четвёртом, не набрав ни одного очка после трёх туров.
Самые результативные финалы Лиги Европы нашего века
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