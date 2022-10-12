Защитник «Реала» Рюдигер может сыграть в матче с «Барселоной», несмотря на травму головы

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может принять участие в матче 9-го тура испанской Примеры с «Барселоной», несмотря на повреждение головы, сообщает Marca.



Напомним, Рюдигер получил травму в результате столкновения с вратарём «Шахтёра» Анатолием Трубиным в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА (1:1). Футболисту наложили 20 швов. По информации источника, в ходе медицинского обследования у Рюдигера не было обнаружено повреждения костей. Сообщается, что участие немецкого защитника в «класико» не исключено.



Матч 9-го тура испанской Примеры сезона-2022/2023 «Реал» — «Барселона» состоится 16 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи — в 17:15 мск.

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур