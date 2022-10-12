Чеферин не видит оснований для отстранения сборной Беларуси от матчей под эгидой УЕФА

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал призывы отстранить сборную Беларуси от участия в международных турнирах.
«Призыв «Отстраните всех!» — немного популистский. Мы не видим оснований для этого. Если что-то изменится, то мы обязательно отреагируем. Политики должны уважать нашу власть в принятии решений. Мы также не рассказываем политикам и правительствам, что делать», — цитирует Чеферина Frankfurter Allgemeine Zeitung cо ссылкой на Sport Bild.
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных турниров на неопределённый срок. Сборная Беларуси имеет возможность принимать участие в турнирах под эгидой организаций, но проводит встречи за пределами страны и без зрителей на трибунах.
Беларусь упустила победу над Словакией в матче Лиге наций:
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