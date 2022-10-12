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«Брюгге» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Атлетико»

«Брюгге» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Атлетико»
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Мадридский «Атлетико» и «Брюгге» сыграли вничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 0:0. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано».

Бельгийский клуб обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов –
2022/2023. «Брюгге» набрал 10 очков после четырёх матчей, подопечные Карла Хуфкенса не опустятся ниже второго места по итогам группового раунда. В активе «Атлетико» четыре балла. По три очка за три встречи набрали «Порту» и «Байер».

Португальский и немецкий клубы сыграют между собой сегодня, 12 октября, в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Лига чемпионов. Группа B. 4-й тур
12 октября 2022, среда. 19:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
0 : 0
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Удаления: нет / Сова – 82'
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