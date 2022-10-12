«Брюгге» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» и «Брюгге» сыграли вничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 0:0. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано».



Бельгийский клуб обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов –

2022/2023. «Брюгге» набрал 10 очков после четырёх матчей, подопечные Карла Хуфкенса не опустятся ниже второго места по итогам группового раунда. В активе «Атлетико» четыре балла. По три очка за три встречи набрали «Порту» и «Байер».



Португальский и немецкий клубы сыграют между собой сегодня, 12 октября, в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Стартовый свисток — в 22:00 по московскому времени.



Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».