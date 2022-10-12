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Два гола Левандовского помогли «Барселоне» вырвать ничью у «Интера»

Два гола Левандовского помогли «Барселоне» вырвать ничью у «Интера»
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Сегодня, 12 октября, проходил матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» принимала миланский «Интер» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток польского арбитра Шимона Марциняка прозвучал в 22:00 мск.

На 40-й минуте забил Усман Дембеле после передаче Серхи Роберто. На 50-й минуте Николо Барелла сравнял счёт после паса Алессандро Бастони. На 63-й минуте Лаутаро Мартинес вывел миланскую команду вперёд после передачи Хакана Чалханоглу. На 82-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт встречи. На 89-й минуте Робин Госенс снова вывел «Интер» вперёд. Однако через три минуты Левандовски снова восстановил равновесие. Финальный свисток арбитра оповестил о результативной ничьей — 3:3. За несколько секунд до конца матча был удалён главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.

Лига чемпионов. Группа C. 4-й тур
12 октября 2022, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
1:0 Дембеле – 40'   1:1 Барелла – 50'   1:2 Мартинес – 63'   2:2 Левандовски – 82'   2:3 Госенс – 89'   3:3 Левандовски – 90+2'
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