Два гола Левандовского помогли «Барселоне» вырвать ничью у «Интера»

Сегодня, 12 октября, проходил матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» принимала миланский «Интер» на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Стартовый свисток польского арбитра Шимона Марциняка прозвучал в 22:00 мск.
На 40-й минуте забил Усман Дембеле после передаче Серхи Роберто. На 50-й минуте Николо Барелла сравнял счёт после паса Алессандро Бастони. На 63-й минуте Лаутаро Мартинес вывел миланскую команду вперёд после передачи Хакана Чалханоглу. На 82-й минуте Роберт Левандовски сравнял счёт встречи. На 89-й минуте Робин Госенс снова вывел «Интер» вперёд. Однако через три минуты Левандовски снова восстановил равновесие. Финальный свисток арбитра оповестил о результативной ничьей — 3:3. За несколько секунд до конца матча был удалён главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.
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