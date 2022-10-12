«Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» со счётом 7:1. Салах забил три гола за пять минут

Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Рейнджерс» и «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Айброкс». Противостояние завершилось со счётом 7:1 в пользу гостей.
На 17-й минуте Скотт Эрфилд открыл счёт в матче. Джеймс Тавернье отобрал мяч у Фабио Карвалью на чужой половине поля и отдал передачу на ход Эрфилду. Тот убежал к линии штрафной и отправил мяч под левую штангу.
Спустя семь минут Роберто Фирмино сравнял счёт. Константинос Цимикас навесил с углового к ближнему углу вратарской, где Фирмино выиграл верховую борьбу и пробил головой под ближнюю штангу.
Во втором тайме Джо Гомес набрал скорость на правом фланге и прострелил оттуда в центр штрафной, где Фирмино подобрал мяч и отправил его в ворота. Затем в составе мерсисайдцев отличился Дарвин Нуньес.
После этого египетский форвард Мохамед Салах оформил хет-трик за пять минут. Он отличился на 76-й, 80-й и 81-й минутах. На 89-й минуте Харви Эллиотт установил итоговый счёт — 7:1.
В прошлом противостоянии мерсисайдцы также обыграли шотландский клуб. Команда Юргена Клоппа забила два мяча, подопечные Джованни ван Бронкхорста ни разу не отличились.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
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