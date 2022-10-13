Дуймович: бан сборной России и клубов в Европе – это перебор и лицемерие

Бывший полузащитник московских «Локомотива» и «Динамо», а также «Амкара» и «Мордовии» Томислав Дуймович, проведший 19 матчей за национальную сборную Хорватии, высказался об отстранении российских клубов и национальной сборной от матчей на международном уровне.



«На мой взгляд, бан сборной России и клубов в Европе – это перебор и лицемерие. Говорим, что нельзя смешивать политику и спорт, но это постоянно происходит. Можно было отстранить сборную и клубы, хотя они здесь вообще ни при чём, на полгода, на какой-то короткий срок, но просто не допускать играть – это беспредел. Очень жаль, что так происходит. Это всё усложняет, даже для моей работы.



Понятно, что я субъективен. У меня очень много друзей в России, треть футбольной жизни я провёл у вас, у меня постоянная связь с вашей страной. Где бы я ни был, всегда с теплотой говорю о России. Всем рассказываю, какой русский народ, что здесь прекрасные люди, города. Конечно, когда столько лет живешь в стране, то у тебя к ней остается только одна любовь», – приводит слова Дуймовича «Матч ТВ».