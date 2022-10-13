Дуймович: в Хорватии цены на всё выросли в два-три раза. А будет ещё дороже

Экс-футболист сборной Хорватии, а также «Локомотива», «Динамо» и других российских клубов Томислав Дуймович рассказал о росте тарифов и цен в его родной стране.
«В Европе подорожали тарифы на электроэнергию и выросли цены в магазинах? Да, вы правы. В Хорватии цены на всё выросли в два-три раза. Зарплаты не успевают за подорожанием всего. В последние два-три года и так много хорватов уехало на заработки в Германию, Ирландию и другие страны. Плюс с 1 января у нас все цены будут переводиться в евро. То есть всё станет ещё дороже», – приводит слова Дуймовича «Матч ТВ».
Также Томислав высказался об отстранении российских клубов и национальной сборной от матчей на международном уровне, назвав эти решения «перебором» и «лицемерием». Дуймович считает, что нельзя смешивать политику и спорт, однако в реальности это происходит постоянно.
- 13 октября 2022
-
04:25
-
04:18
-
04:10
-
03:51
-
03:41
-
03:29
-
03:26
-
03:17
-
03:01
-
02:57
-
02:37
-
02:36
-
02:11
-
02:06
-
01:50
-
01:42
-
01:36
-
01:27
-
01:15
-
00:58
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:41
-
00:37
-
00:36
-
00:29
-
00:22
-
00:18
-
00:04
- 12 октября 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:52
-
23:52