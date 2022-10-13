Дуймович: в Хорватии цены на всё выросли в два-три раза. А будет ещё дороже

Экс-футболист сборной Хорватии, а также «Локомотива», «Динамо» и других российских клубов Томислав Дуймович рассказал о росте тарифов и цен в его родной стране.



«В Европе подорожали тарифы на электроэнергию и выросли цены в магазинах? Да, вы правы. В Хорватии цены на всё выросли в два-три раза. Зарплаты не успевают за подорожанием всего. В последние два-три года и так много хорватов уехало на заработки в Германию, Ирландию и другие страны. Плюс с 1 января у нас все цены будут переводиться в евро. То есть всё станет ещё дороже», – приводит слова Дуймовича «Матч ТВ».



Также Томислав высказался об отстранении российских клубов и национальной сборной от матчей на международном уровне, назвав эти решения «перебором» и «лицемерием». Дуймович считает, что нельзя смешивать политику и спорт, однако в реальности это происходит постоянно.