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Конте обозначил результат встречи между «Тоттенхэмом » и «Айнтрахтом» как странный

Конте обозначил результат встречи между «Тоттенхэмом » и «Айнтрахтом» как странный
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Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о победе над «Айнтрахтом» (3:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Игра закончилась со странным результатом, мы могли бы забить много-много голов. Мы должны извлечь уроки из этой ситуации. Но для нас это важная победа», — цитирует 53-летнего итальянца пресс-служба УЕФА.

«Тоттенхэм» возглавляет квартет D. В активе «шпор» 7 очков. «Айнтрахт» располагается на последнем месте с 4 очками. В следующем туре главного европейского клубного турнира англичане в родных стенах примут «Спортинг». Немецкий клуб также на своём стадионе сыграет с «Марселем». Эти матчи пройдут в среду, 26 октября.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал».

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