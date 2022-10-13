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«На него есть спрос». Агент Алипа высказался о возможном уходе защитника из «Зенита»

«На него есть спрос». Агент Алипа высказался о возможном уходе защитника из «Зенита»
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Футбольный агент Сослан Касабиев, представляющий интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа, высказался о возможном уходе футболиста из петербургской команды. По словами агента, Алип готов конкурировать за место в основной команде. В то же время он думает, что для Нуралы нужно будет искать новый клуб из РПЛ.

«Понятно, что любой футболист хочет постоянно играть в основе, но Алип молодой парень, он готов конкурировать и будет доказывать своё право на место в составе тренировками и играми. Если ситуация с игровым временем не изменится, сценарии могут быть разными. Понятно, что для молодого перспективного футболиста, я думаю, нужно будет искать варианты в другом клубе РПЛ.

На него уже есть спрос, без команды он точно не останется. Но, конечно, хотелось бы закрепиться в «Зените» – команде, которая долгое время идёт на первом месте, потому что именно в конкурентной среде он вырастет топовым футболистом», – приводит слова Касабиева Metaratings.

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