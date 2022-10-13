«Мы можем начать мечтать о выходе из группы». Тренер «Марселя» — о победе над «Спортингом»

Главный тренер французского «Марселя» Игор Тудор прокомментировал победу над португальским «Спортингом» (2:0) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
«Это фантастическое выступление. Мы провели очень хорошую игру от начала до конца. Мы заслужили три очка. С этими шестью баллами мы можем начать мечтать о выходе в следующий раунд за два тура до окончания группового этапа. Но конкуренция жёсткая — четыре команды всё ещё могут выйти в 1/8 финала.
При счёте 2:0 и с преимуществом в два игрока у меня была некоторая свобода действий. Темп в последние 30 минут был не слишком высок, и запасным не пришлось оставаться на лавке. У нас есть четыре дня до следующего матча. Достаточно времени, чтобы восстановиться и провести ещё одну отличную встречу в воскресенье», — приводит слова Тудора L’Équipe.
16 октября в матче 11-го тура Лиги 1 «Марсель» встретится с «ПСЖ».
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