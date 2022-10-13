Гол Сона в одно касание — в видеообзоре матча «Тоттенхэма» и «Айнтрахта»

Вчера, 12 октября, лондонский «Тоттенхэм» принимал на своём поле немецкий «Айнтрахт» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Матч закончился победой хозяев 3:2.
На 14-й минуте первый гол в матче забил игрок гостевой команды Даити Камада (0:1), уже через пять минут нападающий хозяев Сон Хын Мин сравнял счёт (1:1) после передачи Гарри Кейна. На 27-й минуте был назначен пенальти в ворота «Айнтрахта», который реализовал уже сам Кейн (2:1). На 36-й минуте после навесной передачи в штрафную площадь Сон оформил дубль, пробив с лёта (3:1).
Во втором тайме на 60-й минуте после получения второй жёлтой карточки был удалён бразильский защитник «Айнтрахта» Тута. На 87-й после подачи с углового игрок немецкой команды Фарид Алиду установил окончательный счёт матча — 3:2.
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