«Тоттенхэм» обсуждает с Google сделку по продаже прав на название стадиона

Руководство лондонского «Тоттенхэма» ведёт переговоры с представителями компании Google о приобретении последними прав на нейминг стадиона «шпор».

Председатель правления «Тоттенхэма» Дэниел Леви выразил заинтересованность в заключении сделки с правами на название с «правильным брендом за правильные деньги». На текущий момент соглашение ещё не подписано, но, по словам The Athletic, переговоры с Google значительно продвинулись.

Google имеет ряд партнёрских соглашений со спортивными организациями: НБА и МЛБ в США, а также с командой Формулы-1 «Макларен».

На лондонском стадионе существует возможность проведения не только футбольных матчей, но и концертов, боксёрских поединков и матчей по американскому футболу.

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