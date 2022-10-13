Зеедорф раскритиковал «Барселону» и Хави за давление на судей

Бывший футболист «Милана» Кларенс Зеедорф раскритиковал каталонскую «Барселону» и её тренера Хави за давление на арбитров. Сине-гранатовые остались недовольными работой судей в двух последних матчах Лиги чемпионов с миланским «Интером».
«Барселона» спорит с арбитрами? У них есть мания давить на судью. Хави следовало бы проявлять больше уважения. Он вёл себя так же и на поле, это часть культуры «Барселоны», — приводит слова Зеедорфа журналист Даниэле Мари в своём «твиттере».
Напомним, вчера, 12 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Интер». Игра проходила на стадионе «Спотифай Камп Ноу» и завершилась со счётом 3:3. Примечательно, что каталонцы спаслись от поражения на 90+2-й минуте благодаря голу Роберта Левандовского. Поляк в этой встрече оформил дубль.
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