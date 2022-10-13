Невероятная развязка в матче «Барсы»! Но даже Левандовски не вытащит команду из группы

«Барселона», сыграв вничью с «Интером», приблизилась к вылету из Лиги чемпионов в Лигу Европы.

«В матче с «Интером» решится наша судьба, – признавался Хави. – Жаль, что мы оказались в такой неприятной ситуации. Это финал для нас. Мы ждём от «Интера» такой же агрессивности, как и в первой игре. «Барса» должна показать сто процентов своих возможностей. Надеюсь, это будет волшебный вечер. Последние два-три матча были не самыми хорошими».

Но в этом сезоне команда Хави проигрывает только в Лиге чемпионов.

«Интер» думал только о том, как не проиграть на «Камп Ноу». До такой степени, что голкипер Андре Онана с первых минут тянул время, вынося мяч от ворот. Тем самым камерунец пытался ещё и сбить напор соперника, и на нервах сыграть. «Нерадзурри» глубоко и плотно оборонялись по схеме 3-5-2, перекрывая центр и максимально затрудняя «Барселоне» движение мяча между линий. Хави сделал выводы из матча недельной давности: решил добавить дополнительную фигуру в среднюю линию для розыгрыша и высокого отбора. Этой фигурой стал правый защитник Серхи Роберто, превращавшийся при владении хозяевами мячом в центрхава. За счёт Серхи Роберто сине-гранатовые создали несколько моментов.

Впрочем, довольно долго по-настоящему опасные моменты приходили только со стандартов. Генрих Мхитарян лишил гола Роберта Левандовского, вынеся мяч после углового почти с линии ворот. У «Интера» штрафной завершился попаданием Эдина Джеко в перекладину, а контратака три в два после углового «Барселоны» — сейвом Марка-Андре тер Штегена.

Команда Хави опять вынужденно делала много кроссов. В первом тайме их было 17, а точными – лишь три. За Левандовским следили очень внимательно, а Милан Шкриньяр устроил поляку несколько сеансов неприятного массажа. В результате самым опасным стал кросс самого Левандовского – на Рафинью. На перерыв команды могли уйти при 0:0, несмотря на мощный отрезок в исполнении хозяев перед перерывом. Но забили гол имени Рафиньи. Как же круто бразилец выиграл непростое единоборство на фланге и сохранил улетавший мяч!

Продолжить атаку помогло очередное включение Серхи Роберто, а завершил усилия партнёров Усман Дембеле. Француз забил и обнял Хави – символично.

По началу второго тайма складывалось впечатление, что «Барселона» контролирует игру, но тут каталонцы неожиданно пропустили. Гол «Интера» получился до обидного простым. После обычной длинной передачи. И куда пропал весь громадный опыт Жерара Пике, который допустил грубейшую ошибку – создал не офсайд, а глубину для атаки «нерадзурри»? И, конечно же, гениально сыграл Николо Барелла. И принял мяч идеально, и удар нанёс на зависть любому снайперу.

«Барселона» растерялась. При счёте 1:1 хозяева стали очень плохо играть после потерь мяча и пропускали опасные контрвыпады команды Симоне Индзаги. Гол «Интера» назревал. Его автором стал Лаутаро Мартинес, который топово разобрался один в один с напарником Пике по центру обороны Эриком Гарсией. Аргентинец исполнил красиво – задействовал обе штанги. Очень много вопросов к Хави по игре сине-гранатовых в Лиге чемпионов. Например, почему команда не умеет держать удар?

Отдав всё за 13 минут, «Барселоне» оставалось надеяться на индивидуальное мастерство игроков атаки и навесы на Левандовского. Во втором тайме каталонцы сделали 28 кроссов (семь точных). Как раз благодаря подаче на поляка сине-гранатовые забили второй гол: нападающий дослал мяч в сетку после своего же удара и неудачного выноса Алессандро Бастони.

А концовка игры на «Камп Ноу» – просто умопомрачительная! На 89-й минуте «Интер» ещё раз воспользовался тем, что команда Хави опять наплевала на оборону. Онана и Мартинес подготовили третий гол Робина Госенса.

Казалось, на этом всё. Тем не менее польский волшебник Левандовски опять вернул «Барсе» надежду. В компенсированное время Роберт оформил дубль, естественно, после подачи.

Левандовски доказал, что он великий нападающий, но даже супербомбардир не вытащит команду Хави в плей-офф.