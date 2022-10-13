Миньоле сделал 14 сейвов в матчах с «Атлетико» — это рекорд с сезона-2003/2004

Голкипер «Брюгге» Симон Миньоле сделал 14 сейвов без пропущенных мячей в двух матчах с мадридским «Атлетико» в Лиге чемпионов УЕФА. Как сообщает «твиттер» статистического портала Opta, это рекордное количество сейвов без поражений против одного соперника с сезона-2003/2004.
Вчера, 12 октября, мадридский «Атлетико» и «Брюгге» сыграли вничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 0:0. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано». «Брюгге» не пропустил в Лиге чемпионов ни одного мяча.
Бельгийский клуб обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов – 2022/2023. «Брюгге» набрал 10 очков после четырёх матчей, подопечные Карла Хуфкенса не опустятся ниже второго места по итогам группового раунда. «Порту» занимает второе место с шестью очками. В активе «Атлетико» четыре балла.
Видео: Топ голевых передач 8-го тура Ла Лиги
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