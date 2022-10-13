Мбаппе приедет на церемонию вручения «Золотого мяча», только если будет в тройке лучших

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе посетит церемонию вручения «Золотого мяча» только при условии того, что попадёт в тройку главных номинантов на награду, сообщает Le Parisien.
Ранее Мбаппе попал в список претендентов на награду лучшему футболисту года от журнала France Football. Всего в шорт-листе 30 футболистов.
Главным претендентом на «Золотой мяч» считается нападающий мадридского «Реала» и партнёр Мбаппе по сборной Франции Карим Бензема. По информации источника, возможный отказ Мбаппе от участия в церемонии никак не отразится на его отношениях с форвардом «сливочных», их дружбе ничего не угрожает.
Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является одноклубник Мбаппе — нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который не попал в список претендентов в этом сезоне.
Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса
- 13 октября 2022
-
12:06
-
11:57
-
11:55
-
11:48
-
11:40
-
11:40
-
11:37
-
11:31
-
11:30
-
11:23
-
11:08
-
11:07
-
11:05
-
10:58
-
10:51Андрей Талалаев возглавит «Торпедо» Эксклюзив
-
10:46
-
10:45
-
10:45
-
10:41
-
10:35
-
10:32
-
10:11
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
08:55
-
08:30
-
08:30
-
08:19
-
07:32