Мбаппе приедет на церемонию вручения «Золотого мяча», только если будет в тройке лучших

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе посетит церемонию вручения «Золотого мяча» только при условии того, что попадёт в тройку главных номинантов на награду, сообщает Le Parisien.

Ранее Мбаппе попал в список претендентов на награду лучшему футболисту года от журнала France Football. Всего в шорт-листе 30 футболистов.

Главным претендентом на «Золотой мяч» считается нападающий мадридского «Реала» и партнёр Мбаппе по сборной Франции Карим Бензема. По информации источника, возможный отказ Мбаппе от участия в церемонии никак не отразится на его отношениях с форвардом «сливочных», их дружбе ничего не угрожает.

Напомним, действующим обладателем «Золотого мяча» является одноклубник Мбаппе — нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, который не попал в список претендентов в этом сезоне.

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