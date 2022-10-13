Тен Хаг: Марсьяль не тренируется и может пропустить воскресный матч с «Ньюкаслом»

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии нападающего Антони Марсьяля.

«У меня было несколько переговоров с ним по этому поводу. Я очень расстроен из-за него — судя по качеству его времени, которое он провёл, он показал себя очень хорошо, в том числе и в воскресенье. Он играл хорошо, Антони сделал отличную передачу для первого гола, да и в прессинге был действительно хорош. Он был важным фактором нашей игры в первом тайме.



Марсьяль не тренируется и может пропустить воскресный матч с «Ньюкаслом». Посмотрим, как он будет восстанавливаться», — приводит слова тен Хага The Guardian.

Марсьяль был заменён на 29-й минуте матча с «Эвертоном» (2:1) 9 октября. В предстоящем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом» 16 октября.

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