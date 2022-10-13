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В «Торпедо» подтвердили, что вратарь Довбня получил повестку в военкомат

В «Торпедо» подтвердили, что вратарь Довбня получил повестку в военкомат
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Президент «Торпедо» Илья Геркус подтвердил информацию о том, что голкипер команды Александр Довбня получил повестку в военкомат. Однако, по словам функционера, поход в военкомат был нужен для сверки данных.

«Довбня получил повестку, сходил в военкомат, где уточнили его данные. Он получил отсрочку, всё нормально», — сказал Илья Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее сообщалось, что два футболиста из команд Российской Премьер-Лиги получили повестки в военкомат. При этом попадание в список Минспорта на бронь от мобилизации — это не стопроцентная гарантия отсрочки. Списки отправляются в соответствующие структуры, которые решают: выдавать бронь или нет. Подтверждённую бронь российские клубы и сборные до сих пор не получили.

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Источник: два игрока РПЛ получили повестки в военкомат
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